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09:51, 10 февраля 2025Мир

В Канаде разочаровались Трампом

WP: Канадцы бойкотируют США из-за разочарования Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Желание канадцев бойкотировать американские товары и освистывать гимн США на спортивных мероприятиях вызвано разочарованием политикой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Я не думаю, что это отражает гнев канадцев. Я думаю, что это отражение разочарования», — цитирует издание канадского министра обороны Билла Блэра.

По его словам, близость канадцев к американцам, которые «бок о бок сражались» в войнах, была «оспорена недавними событиями».

Ранее стало известно, что в Канаде начали бойкотировать американские товары и отменять поездки в США. Как рассказали авторы журнала Politico, канадцы стали возвращать продукты в магазины, которые были привезены из США, отменяли подписки на американский стриминговый сервис Netflix.

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