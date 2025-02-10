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14:35, 10 февраля 2025Бывший СССР

В Киеве девушка разделась перед полицейскими из-за преподавателя

В Киеве девушка догола разделась на митинге за увольнение худрука Билоуса
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Киеве девушка догола разделась на митинге за увольнение худрука «Молодого театра» и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Андрея Билоуса, обвиняемого в домогательствах к артисткам и студенткам. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Как видно на опубликованных кадрах, голая девушка пыталась уйти от полицейских, однако те попытались задержать ее, после чего начались потасовки протестующих со стражами правопорядка. Как отметили авторы сообщения, вскоре после этого до пояса также разделись участвующие в митинге молодые люди.

Участники акции скандировали «Ганьба» (на украинском — позор) и «Полиция против закона». Отмечается, что митинг проходил перед зданием Киевской администрации.

Ранее с просьбой отстранить Андрея Билоуса от должности худрука на время расследования к городским властям обратилась часть коллектива «Молодого театра». Как сообщило украинское издание Hromadske, некоторые сотрудники учреждения подтвердили, что сталкивались с домогательствами со стороны Билоуса.

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