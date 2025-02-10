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12:24, 10 февраля 2025Россия

В Кремле анонсировали встречу Путина с главой одного из важнейших сейчас регионов

Песков: Президент России Путин встретится с главой ДНР Пушилиным
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

В понедельник, 10 февраля, президент России Владимир Путин встретится с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит радиостанция «Маяк» в Telegram.

ДНР — «один из важнейших сейчас российских регионов», отметил Песков.

Предметом обсуждения будут вопросы социально-экономического обеспечения региона, уточнил представитель Кремля. «Разговор ожидается предметный», — заключил он.

Ранее Владимир Путин принял в Кремле врио главы Курской области Александра Хинштейна. Предметом обсуждения стала ситуация в регионе и меры поддержки местных жителей, потерявших имущество из-за вторжения украинских войск.

ЖЗЛ
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