В Кремле анонсировали встречу Путина с главой одного из важнейших сейчас регионов

Песков: Президент России Путин встретится с главой ДНР Пушилиным

В понедельник, 10 февраля, президент России Владимир Путин встретится с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит радиостанция «Маяк» в Telegram.

ДНР — «один из важнейших сейчас российских регионов», отметил Песков.

Предметом обсуждения будут вопросы социально-экономического обеспечения региона, уточнил представитель Кремля. «Разговор ожидается предметный», — заключил он.

Ранее Владимир Путин принял в Кремле врио главы Курской области Александра Хинштейна. Предметом обсуждения стала ситуация в регионе и меры поддержки местных жителей, потерявших имущество из-за вторжения украинских войск.