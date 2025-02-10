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16:54, 10 февраля 2025МирЭксклюзив

В МИД оценили перспективы возвращения России в Совет Европы

Масленников: Россия не вернется в Совет Европы из-за конфронтационного курса
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: МИД России

Россия вряд ли вернется в Совет Европы из-за явно конфронтационного курса, который проводит организация в отношении Москвы. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Департамента европейских проблем Министерства иностранных дел (МИД) России Владислав Масленников.

«Нынешний Совет Европы проводит сугубо конфронтационный курс (...). В таких условиях не то что о возвращении, но и возможности взаимодействия с этой организацией говорить не приходится», — оценил он перспективы возвращения РФ в организацию, которую она покинула в 2022 году.

Кроме того, по словам дипломата, Совет Европы пытается создать псевдоправовые механизмы, чтобы привлечь Россию к ответственности за действия в отношении Украины, а также вмешивается во внутрироссийские дела. Наконец, антироссийская направленность организации на данный момент закреплена даже в ее программных документах.

Ранее в Грузии объявили об отзыве делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Вернутся в институцию Тбилиси пообещал при уважении в ней суверенитета и демократии.

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