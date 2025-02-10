В Москве предложили арендовать квартиру Дяди Федора

На северо-востоке Москвы с 10 февраля стала доступна аренда квартиры Дяди Федора

Москвичам и гостям города предложили арендовать «квартиру Дяди Федора» из мультсериала «Простоквашино». Об этом со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм» сообщает ТАСС.

Речь идет о двухкомнатном объекте площадью 65 квадратных метров, расположенном на северо-востоке столицы в доме по адресу улица Олонецкая, 6. Его аренда стала доступна с понедельника, 10 февраля. «Квартира полностью повторяет интерьеры городского жилища Мамы, Папы и Дяди Федора, на пороге которого герой познакомился с Котом Матроскиным», — рассказали в пресс-службе.

По словам председателя совета директоров киностудии Юлианы Слащевой, разработкой интерьера и реализацией проекта занимались девелопер ПИК при участии «Отелло», сервиса поиска и бронирования отелей от 2ГИС. Максимальной достоверности позволило добиться участие в нем творческой группы мультсериала, отметила Слащева.

В необычной квартире обустроены комната Дяди Федора, спальня родителей, кухня-гостиная, прихожая, два санузла и столько же балконов. Для малышей предусмотрены кроватка и стульчик для кормления, а для детей более старшего возраста в комнате Дяди Федора есть шведская стенка, телескоп и кровать-чердак.

Ранее в Подмосковье предложили для аренды дом, оформленный в стиле популярных люксовых брендов — Christian Dior, Victoria's Secret, Gucci. Фасад объекта украшал логотип Louis Vuitton.