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21:27, 10 февраля 2025Мир

В Польше назвали автора идеи поставлять в США редкоземельные металлы

Сикорский: Поставки в США редкоземельных металлов являются идеей Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Yves Herman / Reuters

Предложение поставлять в США редкоземельные металлы взамен на финансовую и военную помощь поступило от украинской стороны. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает РИА Новости.

Он назвал данную идею очень хорошей. «Украинцы посчитали, что если в США будет президент более транзакционный, ориентированный на бизнес, то чем обеспечить его поддержку? И придумали», — объяснил глава польского МИД.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят получить украинские редкоземельные металлы в обмен на помощь со стороны Вашингтона. Как пояснил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз, американский лидер таким образом хочет получить компенсацию за вложенные со стороны Вашингтона средства в конфликт. В свою очередь, депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский назвал предложение президента Украины Владимира Зеленского Трампу переделом активов.

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