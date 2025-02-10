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11:47, 10 февраля 2025Россия

В России медики отказались поднимать упавшего участника Великой Отечественной войны

Хинштейн поручил разобраться в ситуации с отказом медиков помочь участнику ВОВ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Николай Титов / Коммерсантъ

В Курской области медики отказались поднимать упавшего участника Великой Отечественной войны (ВОВ). О случае рассказал врио губернатора Александр Хинштейн, передает ТАСС.

Инцидент произошел еще в декабре 2024 года. Со слов фронтовика, он упал посреди ночи, дочь не смогла его поднять и вызвала бригаду скорой помощи. Когда медики приехали, они якобы отказались поднимать ветерана войны. По словам его дочери, медработники «вели себя без какого-либо должного отношения к возрасту и заслугам этого человека».

О произошедшем стало известно после того, как дочь ветерана обратилась к чиновникам, но так и не услышала от них слов поддержки. Глава российского региона Хинштейн поручил разобраться в ситуации и выяснить, какая бригада выезжала на вызов к пациенту.

«Подобного рода вещи у меня лично в голове не укладываются. Хочется посмотреть на этого санитара, врача, который отказался первоначально поднимать лежащего на полу 100-летнего участника Великой Отечественной войны», — заявил он.

Ранее в Санкт-Петербурге бойца СВО без части черепа выгнали из госпиталя и разрешили отправить на гауптвахту. По его словам, в одну из ночей он не мог заснуть из-за смеха оставшихся на посту медсестер. В ходе начавшейся перепалки одна из работниц госпиталя якобы заявила, что у него «точно не так все с головой», а на утро его забрали из госпиталя сотрудники полиции из-за нарушения режима.

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