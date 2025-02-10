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15:36, 10 февраля 2025Россия

В России мулла поплатился за найденную в мечети книгу о Гитлере

В башкирской мечети нашли книгу о Гитлере, к ответственности привлекли муллу
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Башкирии мулла поплатился за найденную в мечети книгу об Адольфе Гитлере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Случай произошел в селе Нугуш. Канал утверждает, что речь идет о запрещенной литературе, не приведя названия произведения.

Выяснилось, что книгу забыл кто-то из прихожан. Несмотря на это, к ответственности привлекли муллу — его оштрафовали на две тысячи рублей.

Ранее о своей симпатии к Гитлеру заявил американский рэпер Канье Уэст. После этого российское подразделение диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» захотело связаться с исполнителем. С какой целью бойцы изъявили такое желание, не уточняется.

ЖЗЛ
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