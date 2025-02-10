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14:06, 10 февраля 2025Россия

Участвующее в СВО подразделение захотело связаться с Канье Уэстом после его слов о Гитлере

ДШРГ «Русич» объявило о поиске контактов рэпера Уэста после его слов о Гитлере
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Канье Уэст

Канье Уэст. Фото: Daniel Cole / Reuters

Участвующее в специальной военной операции подразделение ДШРГ «Русич» захотело связаться с американским рэпером Канье Уэстом после его слов о главе Третьего Рейха Адольфе Гитлере. О поиске контактов музыканта «Русич» объявил в своем Telegram-канале.

Бойцы подразделения опубликовали пост, в котором обратились к подписчикам с просьбой помочь им познакомиться с репером. «У кого есть выход на Канье Уэста и кто может познакомить нас — напишите в бот обратной связи. Только реальные предложения. За спам будем банить», — написали в блоге военные. С какой целью бойцы захотели познакомиться с Уэстом, не уточняется.

Пост в канале «Русича» появился после серии резонансных публикаций Уэста, в которых музыкант заявлял о своих симпатиях к Гитлеру, называл себя нацистом, сообщал о недоверии к евреям и жаловался на «укравшего» у него нацистское приветствие миллиардера Илона Маска.

Подразделение «Русич» имеет на шевроне солярный символ коловрат, похожий символ изображен и на аватаре ДШРГ в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Уэст начал продавать футболки со свастикой.

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