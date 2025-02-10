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09:42, 10 февраля 2025Россия

В России при атаке беспилотника ВСУ пострадал человек

Врио курского губернатора Хинштейн: Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Женщина получила ранения при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в деревне Малый Каменец в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Ночью в результате сброса БПЛА пострадала 33-летняя жительница деревни Малый Каменец Большесолдатского района. Она получила осколочные ранения средней тяжести», — написал он.

Как уточнил Хинштейн, женщину доставили в клиническую больницу, где ей оказывают необходимую помощь. Угрозы жизни пострадавшей нет, в медицинское учреждение для контроля ситуации выехала врио министра здравоохранения Екатерина Письменная.

По данным Минобороны, в ночь на 10 февраля ВСУ выпустили по Курской области один беспилотник. Всего Украина пыталась атаковать шесть регионов, среди которых также Крым, Краснодарский край, Брянская и Ростовская области, с помощью 15 летательных аппаратов.

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