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14:48, 10 февраля 2025Россия

В России раскрыли правду об «успешном» для ВСУ бое в Вишневом

«Царьград»: Во время боя в Вишневом с российской стороны не было ни одной потери
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Данные украинских командиров о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы уничтожили 40 российских солдат во время боя в селе Вишневое осенью прошлого года опроверг в беседе с «Царьградом» журналист Олег Беликов.

Он уточнил, что тогда Вооруженные силы (ВС) России вели работу по взятию под контроль Селидово. Так, в ту ночь 14 украинских солдат заняли дом, расположенный на окраине, вблизи села Вишневое, однако, уточнил журналист, здание сразу же накрыли российские артиллеристы. При этом, как рассказывал командир украинского отряда, когда они подошли к дому, по ним «начали наваливать», но те успешно отбились, якобы уничтожив 40 бойцов ВС РФ. «Мы выполнили свою задачу на все 100 процентов. Это вообще чудо, что мы оттуда вышли», — заявлял украинский командир.

Однако, как рассказал командир штурмового отряда «Мор», чьи бойцы принимали участие в тех боях, на самом деле все обстояло иначе. Так, он уточнил, что на зачистку вместо 40 человек отправились в 10 раз меньше, остальные — «контролили с угла хату». В результате бойцам Российской армии удалось ликвидировать двоих солдат противника и одного взять в плен, однако по нему почти сразу прилетел украинский дрон.

«Они своего же завалили. Еще один раненый их лежал в кустах. Мы хотели его вытащить, но дрон его сжег. 11 человек по полю просто рванули. Наши начали кошмарить их. Работали по ним 152-м калибром и FPV-шками», — рассказал российский командир, отметив, что сколько украинцев выбралось из боя живыми — неизвестно, однако с российской стороны не было ни одной потери.

Позже российские военные выбили противника из Вишневого и Селидово. Слова украинской стороны о потере 40 бойцов ВС РФ в этом бою объяснили тем, что для Киева вранье стало главным оружием.

Ранее командир взвода группировки «Юг» ВС РФ с позывным Ара рассказал, как попавшие в окружение российские штурмовики ликвидировали 17 солдат ВСУ.

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