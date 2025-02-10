В России врачи пришили руку к животу пациента ради одной цели

Под Москвой врачи пришили руку к животу пациента ради борьбы с новообразованием

В подмосковной Черноголовке врачи пришили руку к животу пациента ради одной цели — борьбы с новообразованием. Об этом сообщил Минздрав Московской области на своем сайте.

89-летний мужчина обратился к врачам с жалобами на новообразование на правой руке. Медики выяснили, что оно не имеет онкологического поражения, из-за чего решили удалить новообразование с помощью пересадки кожи с передней стенки живота.

«Учитывая размер образования, закрыть дефект кожи местными тканями не представлялось возможным. Для замещения дефекта использовали лоскут, который был выкроен из передней брюшной стенки. На протяжении трех месяцев рука была подшита к животу, чтобы лоскут успешно прижился, и не случилось отторжения. Затем мы провели отсечение руки от брюшной стенки, пациент вернулся к привычному образу жизни», — приводятся слова заведующего хирургическим отделением Дмитрия Зинатулина.

Врачи, по его словам, смогли сохранить эластичность кожных покровов и работоспособность кисти. Рубец практически зажил, пациент прошел курс реабилитации и полностью восстановил функцию руки.

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