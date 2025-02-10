Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:02, 10 февраля 2025Россия

В России врачи пришили руку к животу пациента ради одной цели

Под Москвой врачи пришили руку к животу пациента ради борьбы с новообразованием
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

В подмосковной Черноголовке врачи пришили руку к животу пациента ради одной цели — борьбы с новообразованием. Об этом сообщил Минздрав Московской области на своем сайте.

89-летний мужчина обратился к врачам с жалобами на новообразование на правой руке. Медики выяснили, что оно не имеет онкологического поражения, из-за чего решили удалить новообразование с помощью пересадки кожи с передней стенки живота.

«Учитывая размер образования, закрыть дефект кожи местными тканями не представлялось возможным. Для замещения дефекта использовали лоскут, который был выкроен из передней брюшной стенки. На протяжении трех месяцев рука была подшита к животу, чтобы лоскут успешно прижился, и не случилось отторжения. Затем мы провели отсечение руки от брюшной стенки, пациент вернулся к привычному образу жизни», — приводятся слова заведующего хирургическим отделением Дмитрия Зинатулина.

Врачи, по его словам, смогли сохранить эластичность кожных покровов и работоспособность кисти. Рубец практически зажил, пациент прошел курс реабилитации и полностью восстановил функцию руки.

Ранее в Краснодаре врачи пришили четырехлетнему мальчику оторванное собакой лицо — это была первая подобная операция в России. Операция продлилась 12 часов и прошла успешно.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это подписывает ему приговор». Медведчук заявил, что Зеленский потерял 200 миллиардов долларов от США

      Приднестровье подтвердило поставки газа за счет российского кредита

      Звезда «Подольских курсантов» обнаружил тело мужчины у своего дома

      В России врачи пришили руку к животу пациента ради одной цели

      Полиция задержала разбившего лобовое стекло авто российской фигуристки хулигана

      Основной фигурант по делу о мошенничестве в министерстве ЖКХ российского города арестован

      Спецпредставитель США по Украине представит Трампу планы по урегулированию конфликта

      Появилось видео ударов по укрепленным позициям ВСУ в Курской области

      Кейт Миддлтон кардинально сменила имидж из-за шутки мужа о неуместном наряде

      Военный рассказал о преимуществах российского «Солиста» в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше