Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:19, 10 февраля 2025Россия

В Совфеде назвали последствия участия Украины и ЕС в переговорах США и России

Сенатор Пушков: Участие ЕС и Украины в переговорах РФ и США приведут к их срыву
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В случае если страны Евросоюза (ЕС) и Украина примут участие в переговорах России и США об урегулировании украинского кризиса, это грозит их срывом, считает сенатор Алексей Пушков. Так парламентарий отреагировал на информацию о том, что оппоненты президента США Дональда Трампа настаивают, что Брюссель и Киев должны участвовать в диалоге между Москвой и Вашингтоном. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Их участие в переговорах способно привести лишь к одному: их срыву и затягиванию войны на неопределенное время. [Президент Украины Владимир] Зеленский будет требовать передать Украине ядерное оружие», — считает сенатор.

Европа, в свою очередь, захочет вернуть Украине те территории, которые уже стали частью России. Ее лидеры будут хотеть не урегулировать конфликт, а создать впечатление того, что они одержали победу, уверен Пушков.

По его мнению, амбиции стран ЕС станут преградой к заключению мирного соглашения, из-за чего переговоры «потонут в демагогии». Европейские государства, как прогнозирует парламентарий, будут обращаться к Хельсинкскому акту, принципам национального суверенитета и международному праву, хотя сами иногда они их не соблюдали.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что власти США ведут много разговоров, в том числе деликатных, с российскими властями. Он подчеркнул, что Трамп желает добиться урегулирования конфликта на Украине, для этого он готов «облагать налогами, вводить тарифы и санкции».

Между тем Владимир Зеленский 9 февраля указывал на готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным при одном условии — если Европа и США не бросят Киев. На Украине при этом действует законодательный запрет на переговоры с Россией — его Зеленский не считает проблемой для диалога.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пермский стрелок выбрал особый день для нападения на университет. Как он готовился?

      ФСБ задержала директора российского института за требование денег от сотрудника

      Пьяный россиянин спровоцировал погоню с семью машинами ДПС и попал на видео

      Стягивание войск ВСУ к Судже в Курской области объяснили

      В НАТО усомнились в прекращении Трампом военной помощи Украине

      Врач назвала самый неполезный вид хлеба

      Российский художник встретился с Папой Римским

      Генпрокуратура Грузии стала расследовать дело о саботаже и помощи иностранным организациям

      Стало известно о перспективах американской лунной программы Artemis

      Вора в законе Хобота отдали под суд за криминальный статус

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше