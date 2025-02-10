Сенатор Пушков: Участие ЕС и Украины в переговорах РФ и США приведут к их срыву

В случае если страны Евросоюза (ЕС) и Украина примут участие в переговорах России и США об урегулировании украинского кризиса, это грозит их срывом, считает сенатор Алексей Пушков. Так парламентарий отреагировал на информацию о том, что оппоненты президента США Дональда Трампа настаивают, что Брюссель и Киев должны участвовать в диалоге между Москвой и Вашингтоном. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Их участие в переговорах способно привести лишь к одному: их срыву и затягиванию войны на неопределенное время. [Президент Украины Владимир] Зеленский будет требовать передать Украине ядерное оружие», — считает сенатор.

Европа, в свою очередь, захочет вернуть Украине те территории, которые уже стали частью России. Ее лидеры будут хотеть не урегулировать конфликт, а создать впечатление того, что они одержали победу, уверен Пушков.

По его мнению, амбиции стран ЕС станут преградой к заключению мирного соглашения, из-за чего переговоры «потонут в демагогии». Европейские государства, как прогнозирует парламентарий, будут обращаться к Хельсинкскому акту, принципам национального суверенитета и международному праву, хотя сами иногда они их не соблюдали.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что власти США ведут много разговоров, в том числе деликатных, с российскими властями. Он подчеркнул, что Трамп желает добиться урегулирования конфликта на Украине, для этого он готов «облагать налогами, вводить тарифы и санкции».

Между тем Владимир Зеленский 9 февраля указывал на готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным при одном условии — если Европа и США не бросят Киев. На Украине при этом действует законодательный запрет на переговоры с Россией — его Зеленский не считает проблемой для диалога.