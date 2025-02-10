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17:49, 10 февраля 2025Бывший СССР

Военкор раскрыл подробности гибели остановившего грузинскую колонну в 2008 году солдата

Военкор Коц: солдат Ибрашев погиб в боях за Волчанск в Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladimir Valishvili / Globallookpress.com

Солдат российской армии Тасболат Ибрашев, во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году в одиночку остановивший колонну грузинской пехоты, погиб в боях за Волчанск Харьковской области. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что погибший явился в военкомат сразу же после объявления мобилизации в 2022 году. Впоследствии военный был тяжело ранен, но после длительного лечения вернулся в строй.

«Опытный воин не мог остаться в стороне. Тасболат Ибрашев принял свой последний бой под Волчанском Харьковской области. Земля пухом. Быть воином - жить вечно», — написал военкор.

В августе 2008 года в ходе конфликта в Южной Осетии Тасболат Ибрашев в одиночку остановил колонну грузинской пехоты. Долгое время его имя оставалось неизвестно, однако в 2019 году о военном рассказал депутат Госдумы Алдар Дамдинов. Впоследствии Ибрашев был награжден медалью «За службу на страже мира в Южной Осетии». О его гибели 10 февраля 2025 года сообщил президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

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