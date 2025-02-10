Всемирно известный производитель мобильников решил сменить гендиректора

FT: Разочарованная Nokia заменит нынешнего гендиректора топ-менеджером из Intel

Всемирно известный финский производитель мобильных телефонов и другого оборудования решил сменить генерального директора в надежде выбраться из десятилетий стагнации. Об этом сообщило издание Financial Times.

По его данным, с 1 апреля нынешний гендиректор Пекка Лундмарк уступит свой пост руководителю центра обработки данных и группы искусственного интеллекта в компании Intel Джастину Хотарду. Причиной такого развития событий стало разочарование компании из-за неспособности увеличить доходы и повысить стоимость акций. Теперь Nokia возлагает надежды на Хотарда, у которого «большой опыт ускорения роста технологических компаний, а также обширный опыт в области искусственного интеллекта и рынков центров обработки данных, которые являются критически важными областями для будущего роста Nokia».

Пока же выручка Nokia остается значительно ниже уровня 2016 года. Компания испытывает трудности с тех пор, как в 2013 году продала свой культовый, но терпящий неудачу бизнес мобильных телефонов компании Microsoft.

Ранее сообщалось, что китайская компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, прекратила продавать смартфоны под этой маркой.