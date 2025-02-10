Российский военный закрыл собой сослуживца от обстрела, приняв на себя удар

Российский военный закрыл собой сослуживца от обстрела, приняв на себя удар осколков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, заместитель командира роты отряда БАРС-32 Сергей Вол нес боевое дежурство вместе с сослуживцем на наблюдательном посту. Украинские военные предприняли попытку наступления с использованием FPV-дронов, район также подвергся обстрелу из гранатометов.

«Рискуя жизнью, Сергей подбежал к бойцу, втолкнул его в укрытие и, закрыв его собой, принял основной удар осколков вражеского боеприпаса на себя», — уточнили в министерстве. Оба бойца получили ранения.

После того, как пикап с украинскими военными был поражен дроном-камикадзе, Вол организовал эвакуацию раненого сослуживца в медучреждение.

Ранее российский боец закрыл сослуживцев от польской мины и остался жив.