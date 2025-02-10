Российский военный закрыл собой сослуживца от обстрела, приняв на себя удар осколков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным ведомства, заместитель командира роты отряда БАРС-32 Сергей Вол нес боевое дежурство вместе с сослуживцем на наблюдательном посту. Украинские военные предприняли попытку наступления с использованием FPV-дронов, район также подвергся обстрелу из гранатометов.
«Рискуя жизнью, Сергей подбежал к бойцу, втолкнул его в укрытие и, закрыв его собой, принял основной удар осколков вражеского боеприпаса на себя», — уточнили в министерстве. Оба бойца получили ранения.
После того, как пикап с украинскими военными был поражен дроном-камикадзе, Вол организовал эвакуацию раненого сослуживца в медучреждение.
Ранее российский боец закрыл сослуживцев от польской мины и остался жив.