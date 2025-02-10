Юмористка накричала на зрителя на концерте и вызвала споры в сети

Американская юмористка Натали Куомо накричала на своем концерте на зрителя, который остался недовольным ее шуткой. Видео с поступком комикессы, на которое обратило внимание DailyDot, стало популярным в соцсетях и вызвало споры.

Куомо в ходе выступления поиронизировала над двумя мужчинами, пришедшими на концерт вместе, однако один из них остался недоволен ее шуткой. «Я тоже могу высмеять тебя. Ты не можешь просто высмеивать всех нас и не получать ничего в ответ», — сказал зритель. Он также обвинил комикессу в том, что она плохо подготовилась к концерту.

Юмористка в ответ раскритиковала зрителя, заявив, что он портит всю атмосферу на концерте. «Посмотри мне в глаза, *** [черт возьми]. Ты распространяешь негатив. Посмотри мне в глаза, *** [черт возьми]! (...) Все билеты на этот концерт были распроданы, а ты собираешься грубить мне? Не делай так!» — заявила Куомо на повышенных тонах и предложила мужчине уйти с выступления.

Зритель, с которым у комикессы возник конфликт, покинул концерт. После этого его друг, оставшийся в зале, показал Куомо сообщение, которое приятель прислал ему после ухода с мероприятия. Юмористка зачитала послание вслух, затем сделала селфи, показывая в камеру средний палец, и отправила его мужчине.

«Ты молодец, что постояла за себя», «Спасибо, что поставила его на место», «Это было идеально», — восхитились юмористкой пользователи TikTok. В то же время в соцсети X, где видео также стало популярно, многие сочли, что Куомо обошлась слишком грубо с недовольным зрителем. «Хорошие комики знают более подходящие способы справиться с такой ситуацией, и крик явно к ним не относится», «Вы перешли черту и должны извиниться перед зрителем», «Вам не следует быть комиком», — раскритиковали они юмористку.

Ранее сообщалось, что известный американский комик Кори Холкомб подал в суд на свою коллегу Кристину Пейн. Юморист обвинил Пейн в том, что она ударила его и оскорбила.

