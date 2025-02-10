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17:10, 10 февраля 2025Силовые структуры

Задержание членов экстремистского сообщества в российском городе попало на видео

МВД показало видео с задержанием экстремистов в Нижнем Новгороде
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В крупном российском городе полиция пресекла деятельность экстремистского сообщества

МВД показало видео с задержанием членов экстремистского сообщества в Нижнем Новгороде. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель ведомства Ирина Волк.

На видео показано, как сотрудники МВД выламывают дверь в квартиру фигурантов. Затем они врываются в жилище, кладут всех на пол и надевают наручники. После этого правоохранители проводят в помещении обыск.

Ранее сообщалось, что речь идет о группе, деятельность которой была связана с совершением преступлений по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды на территории региона. Правоохранители установили 15 лиц, которые могут быть причастны к деятельности этого экстремистского сообщества, в том числе предполагаемого организатора. Злоумышленниками управлял коллегиальный совет. У криминальной группировки была общая касса и помещения для сбора участников. Они проводили тренировки и собрания, на которых обсуждали варианты совершения насильственных действий по национальному признаку.

Все они доставлены в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Фигуранты заключены под стражу.

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