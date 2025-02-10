В крупном российском городе полиция пресекла деятельность экстремистского сообщества

В Нижнем Новгороде задержан вероятный организатор экстремистского сообщества

В Нижнем Новгороде полицейские пресекли деятельность экстремистского сообщества и задержали предполагаемого организатора. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, речь идет о группе, деятельность которой была связана с совершением преступлений по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды на территории региона. Правоохранители установили 15 лиц, которые могут быть причастны к деятельности этого экстремистского сообщества, в том числе предполагаемого организатора. Злоумышленниками управлял коллегиальный совет. У криминальной группировки была общая касса и помещения для сбора участников. Они проводили тренировки и собрания, на которых обсуждали варианты совершения насильственных действий по национальному признаку.

Все они доставлены в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Фигуранты заключены под стражу.

По информации Следственного комитета (СК) России, фигуранты создали экстремистское сообщество в период с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года.

По данным правоохранителей, у фигурантов полицейские обнаружили компьютерную технику, нацистскую атрибутику и форму вермахта, а также холодное и пневматическое оружие, и экстремистскую литературу.

Ранее сообщалось, что в Уфе арестовали двоих подростков за участие в экстремистской организации.