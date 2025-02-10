Зеленский отреагировал на слухи о разговоре Путина и Трампа

Зеленский заявил, что слухи о разговоре Путина и Трампа требуют подтверждения

Слухи о разговоре президента США Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным требуют подтверждения, пока неясно, правда ли это. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит издание «РБК-Украина».

Политик также рассказал, что над организацией его встречи с Трампом работают украинские и американские чиновники. Сам президент США говорил об этом, поэтому «никакого секрета нет», отметил Зеленский.

«А то что они [Трамп и Путин] общаются — ну посмотрим, кто, как и так ли это», — отреагировал украинский президент.

Ранее глава Белого дома заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером. При этом Трамп отказался отвечать на вопрос о том, сколько длились предполагаемые переговоры с Путиным.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коммуникации с США идут по разным каналам. Он отказался подтверждать или опровергать сообщения о разговоре двух лидеров.