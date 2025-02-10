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06:39, 10 февраля 2025Интернет и СМИ

Журналист предрек распад НАТО

Журналист Боуз: Европа не сможет обеспечивать НАТО без участия США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об ответственности Евросоюза за собственную безопасность НАТО может перестать существовать. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

Боуз предрек распад НАТО, поскольку, по его мнению, Европа не сможет обеспечивать альянс без участия США.

«Это потенциальный конец НАТО, потому что так называемый "оборонительный альянс" — полностью беззубый без Соединенных Штатов», — отметил он.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов к потенциальным вызовам со стороны новой американской администрации. «Европа готова к жесткому, но конструктивному диалогу с США в условиях растущей неопределенности», — подчеркнула она.

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