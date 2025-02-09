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17:49, 9 февраля 2025Мир

Глава Еврокомиссии заявила о растущей неопределенности в отношениях между ЕС и США

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС к вызовам со стороны США
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) готов к потенциальным вызовам со стороны новой администрации США. Об этом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила во время выступления на пресс-конференции в Литве.

По словам фон дер Ляйен, Северная Америка, давний союзник ЕС, установила новую повестку дня. «Европа готова к прочному, но конструктивному диалогу с США в условиях растущей неопределенности», — отметила она.

Ранее Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что входящим в ЕС странам необходимо полностью избавиться от зависимости от энергоносителей из России. Кроме того, она заявила о готовности Европы защищать свои интересы и в отношениях с действующей американской администрацией президента Дональда Трампа.

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