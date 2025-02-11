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09:26, 11 февраля 2025Из жизни

85-летняя пенсионерка очнулась на собственных похоронах

The Thaiger: В Таиланде 85-летняя женщина очнулась на своих похоронах
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде пожилая женщина пришла в себя через 40 минут после «смерти». Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел 5 февраля в районе Нангронг провинции Бурирам. Около девяти часов вечера родные обнаружили 85-летнюю Фуу Шрипхадунг дома без признаков жизни. Семья решила, что помочь женщине уже нельзя и вызвала сотрудников экстренных служб, чтобы те зафиксировали смерть и подготовили тело к перевозке в храм.

Однако через 40 минут Шрипхадунг очнулась, села в постели, и увидела вокруг родных и соседей, которые пришли подготовить ее к похоронам. Пенсионерка рассказала, что, пока была без сознания, видела некоего монаха, который ходил за ней. Внучка Шрипхадунг отметила, что после случившегося у той стали проявляться детские черты. В частности, она попросила, чтобы ее носили на руках, а также стала есть много сладостей.

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Родные посчитали, что Шрипхадунг вернулась к ним благодаря хорошей карме. Сразу же после случившегося они позвали в дом монаха, чтобы он провел благодарственные ритуалы.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина вернулся домой с заработков и попал на собственные похороны из-за ошибки полицейских. Правоохранители неправильно опознали найденные останки.

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