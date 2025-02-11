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14:30, 11 февраля 2025Наука и техника

ИИ помешал людям адекватно оценивать свои возможности

В Microsoft признали, что ИИ негативно влияет на критическое мышление людей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Специалисты Microsoft и Университета Карнеги-Меллона (США) пришли к выводу, что чем чаще люди используют искусственный интеллект (ИИ), тем реже они критически оценивают результаты своей работы. Исследование опубликовано на сайте корпорации.

В рамках научной работы было опрошено 319 человек, которые по роду своей деятельности занимаются интеллектуальной работой. Специалистов попросили использовать ИИ для выполнения разного рода задач, выполнить те же задачи самостоятельно и оценить результаты работы.

Ученые выяснили, что чем чаще сотрудники полагаются на ИИ, тем реже они критически оценивают результаты работы и свои возможности. Они отметили, что новые технологии негативно влияют на мышление людей и мешают адекватно оценивать, насколько правильно была выполнена та или иная задача.

Специалисты пришли к выводу, что люди начинают реже полагаться на критическое мышление, если используют ИИ для выполнения примитивных или рутинных задач. Иными словами, чем сложнее задача, тем меньше человек доверяет виртуальному помощнику и чаще стремится перепроверить результаты работы.

В середине января специалисты Швейцарской бизнес-школы (SBS) связали зависимость от ИИ со снижением навыков мышления. Они заключили, что в долгосрочной перспективе ИИ будет неизбежно влиять на снижение когнитивных функций людей.

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