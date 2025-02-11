Актриса фильма «Обыкновенное чудо» прокомментировала новости о плохом самочувствии

Актриса Екатерина Васильева опровергла новости о плохом самочувствии

Советская и российская актриса театра и кино Екатерина Васильева отреагировала на сообщения о том, что ей понадобилась экстренная помощь врачей. Слова артистки приводит РИА Новости.

«Понапишут в интернете, но я же бессильна против интернета!.. Со мной все в порядке», — заявила она.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что актриса фильма «Обыкновенное чудо» пожаловалась врачам на боли в животе. Отмечалось, что у артистки обострился панкреатит.

Екатерина Васильева снялась более чем в 200 фильмах. Среди самых известных лент — «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Соломенная шляпка», «Бумбараш» и «Чародеи». В 2021 году актриса приняла монашеский постриг.