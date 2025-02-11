Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Армия России заняла Ясеновое в ДНР

Армия России заняла Ясеновое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 11 февраля, сообщило Минобороны в Telegram.

Контроль над селом удалось установить военнослужащим Центральной группировки российских войск в зоне спецоперации.

Ясеновое — село в Покровском районе ДНР. Оно расположено примерно в 13 километрах от границы с Днепропетровской областью Украины.

9 февраля Минобороны сообщило о переходе под российский контроль населенного пункта Орехово-Васильевка ДНР. Его заняли военнослужащие группировки войск «Юг».