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12:12, 11 февраля 2025Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Армия России заняла Ясеновое в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России заняла Ясеновое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 11 февраля, сообщило Минобороны в Telegram.

Контроль над селом удалось установить военнослужащим Центральной группировки российских войск в зоне спецоперации.

Ясеновое — село в Покровском районе ДНР. Оно расположено примерно в 13 километрах от границы с Днепропетровской областью Украины.

9 февраля Минобороны сообщило о переходе под российский контроль населенного пункта Орехово-Васильевка ДНР. Его заняли военнослужащие группировки войск «Юг».

ЖЗЛ
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