Башаров резко отреагировал на слухи о беременности невесты

Марат Башаров отказался комментировать новости о беременности Аси Борисовой

Актер и телеведущий Марат Башаров резко ответил на вопрос о том, беременна ли его невеста Ася Борисова. Его слова приводит Telegram-канал Super.

Башаров подчеркнул, что у пары все прекрасно, посоветовав меньше «читать желтухи».

«И да, много будете знать, скоро состаритесь. Даже пластика не поможет! Но мы с экстрасенсами можем помочь. Живите, процветайте, отдыхайте, у вас очень непростая и тяжелая "работа"», — отреагировал на слухи звезда фильмов «72 метра» и «Мастер и Маргарита».

Ранее Башаров заявил, что бывшая жена, которую он избил, хотела вернуться к нему.