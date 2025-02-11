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20:44, 11 февраля 2025Культура

Башаров резко отреагировал на слухи о беременности невесты

Марат Башаров отказался комментировать новости о беременности Аси Борисовой
Андрей Шеньшаков
Марат Башаров

Марат Башаров. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Актер и телеведущий Марат Башаров резко ответил на вопрос о том, беременна ли его невеста Ася Борисова. Его слова приводит Telegram-канал Super.

Башаров подчеркнул, что у пары все прекрасно, посоветовав меньше «читать желтухи».

«И да, много будете знать, скоро состаритесь. Даже пластика не поможет! Но мы с экстрасенсами можем помочь. Живите, процветайте, отдыхайте, у вас очень непростая и тяжелая "работа"», — отреагировал на слухи звезда фильмов «72 метра» и «Мастер и Маргарита».

Ранее Башаров заявил, что бывшая жена, которую он избил, хотела вернуться к нему.

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