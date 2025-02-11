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15:59, 11 февраля 2025Бывший СССР

Бывший президент Украины в Раде заявил о критической для ВСУ ситуации на всей линии фронта

Порошенко: Ситуация на всей линии фронта является критической для ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress.com

Ситуация на всей линии фронта является критической для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а в Верховной Раде не обсуждаются вопросы обеспечения армии. Об этом заявил бывший президент Украины, депутат парламента Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время выступления в Верховной Раде, фрагмент которого он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Есть критическая ситуация на линии фронта — на покровском направлении, в Купянске и Часовом Яре, на Харьковщине и Курщине. Армия нуждается в деньгах, боеприпасах и защите», — сказал он.

Экс-глава республики подчеркнул, что при этом украинские власти игнорируют проблемы армии. По его словам, с трибуны Верховной Рады обсуждаются вопросы социальной сферы и строительство энергетики, однако никто не говорит о потребностях ВСУ.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что власти Украины совершают нападки на оппозицию, генералов и боевых комбригов, чем демотивирует армию.

Ранее Порошенко обвинил власти Украины в давлении на оппозицию. По его словам, украинское руководство занято подготовкой к выборам вместо создания правительства национального единства.

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