Порошенко обвинил власти Украины в давлении на оппозицию

Порошенко: Власти Украины давят на оппозицию и готовятся к предстоящим выборам

Власти Украины давят на оппозицию и готовятся к предстоящим в стране выборам. Об этом заявил бывший президент Украины и предприниматель Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), видео опубликовано в Telegram-канале политика.

«Какой основной критерий единства? Коалиция национального единства в парламенте. Во время войны нельзя нападать на оппозицию», — заявил экс-президент Украины.

Порошенко обвинил власти Украины в преследовании оппозиции и независимых СМИ во время выступления в Вашингтоне. По его словам, украинское руководство занято подготовкой к выборам вместо создания правительства национального единства. Политик подчеркнул, что действия властей ведут к политической цензуре в стране, но при этом положительно отнесся к идее цензуры на время военного положения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался проводить выборы до окончания конфликта. По его словам, проблемой для проведения выборов является и человеческий фактор.