Депутат заявил о найденном шоколаде с взрывчаткой

Депутат Гусев: В зоне СВО обнаружили шоколад с взрывчаткой

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине обнаружили партию шоколада с взрывчаткой. Об этом РИА Новости рассказал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Бабах прямо при укусе. К счастью, этого не случилось», — сказал депутат. Он не уточнил, когда и где именно обнаружили заминированные сладости.

Гусев призвал вывести контроль со стороны государства над продуктами питания в магазинах и на маркетплейсах на новый уровень. «Противник атакует не только дронами, но и пытается действовать даже через продукты», — предупредил он.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российским бойцам в зону СВО под видом гуманитарной помощи хотели отправить заминированные FPV-очки. «Специалистами установлено, что в FPV-очках Skyzone модели Cobra заложены самодельные взрывные устройства мощностью 10-15 граммов пластичного взрывчатого вещества», — заявил он.