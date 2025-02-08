В России предотвратили теракт с помощью заложенной в FPV-очки взрывчатки. Может ли это оказаться фейком?

Рогов: На фронт под видом гуманитарной помощи отправили FPV-очки со взрывчаткой

Российским бойцам в зону проведения специальной военной операции (СВО) под видом гуманитарной помощи хотели отправить заминированные FPV-очки. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Специалистами установлено, что в FPV-очках Skyzone модели Cobra заложены самодельные взрывные устройства мощностью 10-15 граммов пластичного взрывчатого вещества», — заявил он. По словам Рогова, данную диверсию организовали спецслужбы Украины. Они используют волонтеров «в темную», чтобы без их ведома при закупках помощи для фронта подложить заминированное оборудование. Он призвал помогающим фронту гражданам более тщательно проверять грузы перед отправкой на СВО.

Официальной информации об этом инциденте не поступало. Telegram-канал «Военкоры русской весны» предположил, что распространившееся в сети видео с разборкой очков может быть фейком — не ясно, в каком полку или бригаде обнаружили бомбы, также им не удалось найти ни одного очевидца. Лишь выяснилось, что заподозрить неладное удалось только потому, что на коробках с очками обнаружились следы вскрытия.

При этом Рогов отметил, что этот инцидент оказался не единичным — от военнослужащих якобы поступают сообщения о множественных случаях поставки. О партии заминированных FPV-очков также рассказал представитель АО «НПП» Игорь Потапов. По его информации, снаряженные пластидом устройства были переданы по гуманитарной линии неким мужчиной по имени Роман. Взрыв должен был произойти при попытке включить очки.

Киев перенял тактику израильских спецслужб

В сентябре 2024 года по всему Ливану, в том числе в южном пригороде Бейрута, массово взорвались пейджеры. Сдетонировавшие устройства связи принадлежали членам шиитской милиции движения «Хезболла». Ранения получили более двух тысяч людей, включая посла Ирана. В произошедшем подозревают спецслужбы Израиля.

Кроме того, рассказал командир взвода саперов Леонид Отдельнов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали минировать шкафы и тумбочки взрывными устройствами с динамиками для привлечения людей мяуканьем. «Мы заходим, слышим мяуканье, допустим, в шкафу — и можно понять, что, когда ты шкаф откроешь сердобольно, произойдет взрыв», — рассказал специалист.

Украину уже уличали в использовании бомб для убийства противников вдали от передовой. Так, 2 апреля 2023 года в Петербурге террористка Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по указанию украинских спецслужб принесла заминированный бюст Владлена Татарского в кафе, где происходил его творческий вечер. Тогда военного корреспондента спасти не удалось, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.