Microsoft спрятала советы по удалению браузера Edge

Windows Latest: Microsoft заменила советы по удалению Edge рекламой браузера

Корпорация Microsoft замаскировала рекламу встроенного в Windows браузера Edge под советы по его удалению. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Журналисты медиа заметили на сайте Microsoft страницу под заголовком «Удалить Edge» (Uninstall Edge), на которой должны быть перечислены советы по удалению программы из Windows. Однако вместо этого в компании указали причины, по которым Edge не нужно удалять.

По словам специалистов, очевидно, страница была оптимизирована таким образом, чтобы она появлялась в верхних строчках поисковой выдачи по запросу «как удалить Edge?» Однако в тексте инструкции не было ни слова о том, как стереть программу с компьютера — вместо этого авторы заметки противопоставили продукт Microsoft с популярным браузером Google Chrome.

На странице в качестве сильных сторон браузера Microsoft перечислили сервисы Copilot, Designer, Coupons, Read Aloud и встроенный VPN. Отдельно авторы страницы обратили внимание на функции, которых нет в Chrome — например, вертикальных владок. Журналисты Windows Latest заключили, что Microsoft очень навязчиво рекламирует Edge, который и так постоянно «просится» в качестве браузера по умолчанию на ПК с Windows.

В начале февраля корпорация Microsoft решила отключить бесплатный VPN-сервис, встроенный в Windows. Также в компании увеличили цены на подписку Microsoft 365.