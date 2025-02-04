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13:35, 4 февраля 2025Наука и техника

Microsoft отключит бесплатный VPN

Microsoft отключит бесплатный VPN для своих пользователей 28 февраля
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft решила отключить бесплатный VPN-сервис, доступный для ее пользователей. На это обратило внимание издание Windows Central.

Бесплатный VPN появился в приложениях сервиса Microsoft 365 в 2023 году. В компании отмечали, что эта опция, предназначенная для защиты от угроз, включается автоматически на незащищенных сайтах. Каждый пользователь имеет 50 гигабайт бесплатного трафика каждый месяц. В обновлении материала поддержки специалисты компании заявили, что отключат функцию в конце февраля.

Сервис VPN перестанет работать в Microsoft 365 Personal и Family 28 февраля 2025 года. В компании не стали раскрывать причин подобного решения, но отметили, что «будут инвестировать в новые инструменты, которые будут лучше соответствовать потребностям клиентов».

Журналисты Windows Central заметили, что Microsoft объявила об отключении функции VPN спустя несколько недель после повышения цен на подписку Microsoft 365. В США каждая подписка подорожала на 3 доллара в месяц: стоимость Microsoft 365 Personal выросла до 9,99 долларов, версии Home — 12,99 долларов.

В конце января корпорация Microsoft незаметно убрала из текстового редактора Word функцию интеллектуального поиска. По мнению журналистов издания Digital Trends, это связано с появлением в сервисах компании функций искусственного интеллекта (ИИ).

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