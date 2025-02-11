Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:27, 11 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала племянника легендарного хоккеиста за взятку клюшками

В Челябинске ФСБ задержала главу школы олимпийского резерва по хоккею за взятку
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Челябинске сотрудники ФСБ вместе с коллегами из Следственного комитета задержали исполняющего обязанности директора спортивной школе за получение взятки в виде хоккейных клюшек общей стоимостью 200 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, подозреваемый получил взятку от родителя одного из воспитанников спортивной школы 21 мая 2024 года через посредника. Взамен он пообещал выдать документы о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации. Хоккейные клюшки фигурант потом продал, а полученные деньги потратил на свои нужды.

ТАСС сообщает, что речь идет о спортивной школе олимпийского резерва по хоккею имени Сергея Макарова, которую возглавляет племянник легендарного хоккеиста Павел Макаров.

Ранее в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Георгия Жигульского.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Предполагаемый самолет спецпредставителя Трампа заметили в Москве

      Российская актриса лишилась квартиры в центре Москвы из-за мошенников

      Организаторы гонки в Италии объяснили участие в ней Большунова

      Новак оценил ситуацию с инфляцией в России

      Глава российского города досрочно ушла в отставку

      В Кремле анонсировали встречу Путина с главой атакуемого ВСУ российского региона

      Стало известно о смерти на СВО подполковника полиции

      Раскрыты способы быстро избавиться от отеков

      ОАК расширит мощности производства Су-57

      Россиян предупредили об аномальных холодах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше