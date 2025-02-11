ФСБ задержала племянника легендарного хоккеиста за взятку клюшками

В Челябинске ФСБ задержала главу школы олимпийского резерва по хоккею за взятку

В Челябинске сотрудники ФСБ вместе с коллегами из Следственного комитета задержали исполняющего обязанности директора спортивной школе за получение взятки в виде хоккейных клюшек общей стоимостью 200 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, подозреваемый получил взятку от родителя одного из воспитанников спортивной школы 21 мая 2024 года через посредника. Взамен он пообещал выдать документы о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации. Хоккейные клюшки фигурант потом продал, а полученные деньги потратил на свои нужды.

ТАСС сообщает, что речь идет о спортивной школе олимпийского резерва по хоккею имени Сергея Макарова, которую возглавляет племянник легендарного хоккеиста Павел Макаров.

Ранее в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Георгия Жигульского.