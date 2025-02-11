Создатели GTA VI связали выход игры с высокими продажами консолей

Take-Two заявила, что продажи консолей вырастут в 2025 году из-за выхода GTA VI

В компании Take-Two, которая выступает издателем игр Grand Theft Auto, пообещали рост продаж игровых консолей в 2025 году. Об этом руководитель фирмы Штраус Зельник заявил в интервью изданию IGN.

Зельник связал прогнозируемо высокие продажи игровых приставок по итогам 2025 года с релизом игры GTA VI. Тайтл должен появиться осенью, однако издатель Take-Two и разработчик Rockstar Games не раскрыли конкретных сроков. Топ-менеджер отметил, что выход крупных игр исторически мотивирует пользователей покупать консоли: в том числе, PlayStation 5 и Xbox Series приобретут те, кто ранее не спешил с обновлением.

При этом Зельник полагает, что продажи могут быть частично ограничены из-за высоких пошлин в разных регионах мира. Кроме того, он указал на то, что, кроме новой части Grand Theft Auto, в конце 2025-го выйдет много ожидаемых игр.

В разговоре с журналистами медиа Зельник отметил, что персональные компьютеры (ПК) становятся все более востребованными среди геймеров. Однако Rockstar не будет спешить портировать GTA VI на ПК, сперва выпустив игру на консолях. «Мы не всегда выпускаем игры на все платформы одновременно», — отметил глава Take-Two, подчеркнув, что Civilization 7, например, сразу стала доступна на всех игровых устройствах.

В начале февраля руководители Take-Two заявили, что видеоигра GTA VI выйдет точно в срок. Также в 2025 году компания выступит издателем Sid Meier's Civilization VII, Mafia: The Old Country и Borderlands 4.