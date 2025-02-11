Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:59, 11 февраля 2025Наука и техника

Создатели GTA VI связали выход игры с высокими продажами консолей

Take-Two заявила, что продажи консолей вырастут в 2025 году из-за выхода GTA VI
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: Игра «GTA VI» 

В компании Take-Two, которая выступает издателем игр Grand Theft Auto, пообещали рост продаж игровых консолей в 2025 году. Об этом руководитель фирмы Штраус Зельник заявил в интервью изданию IGN.

Зельник связал прогнозируемо высокие продажи игровых приставок по итогам 2025 года с релизом игры GTA VI. Тайтл должен появиться осенью, однако издатель Take-Two и разработчик Rockstar Games не раскрыли конкретных сроков. Топ-менеджер отметил, что выход крупных игр исторически мотивирует пользователей покупать консоли: в том числе, PlayStation 5 и Xbox Series приобретут те, кто ранее не спешил с обновлением.

При этом Зельник полагает, что продажи могут быть частично ограничены из-за высоких пошлин в разных регионах мира. Кроме того, он указал на то, что, кроме новой части Grand Theft Auto, в конце 2025-го выйдет много ожидаемых игр.

В разговоре с журналистами медиа Зельник отметил, что персональные компьютеры (ПК) становятся все более востребованными среди геймеров. Однако Rockstar не будет спешить портировать GTA VI на ПК, сперва выпустив игру на консолях. «Мы не всегда выпускаем игры на все платформы одновременно», — отметил глава Take-Two, подчеркнув, что Civilization 7, например, сразу стала доступна на всех игровых устройствах.

В начале февраля руководители Take-Two заявили, что видеоигра GTA VI выйдет точно в срок. Также в 2025 году компания выступит издателем Sid Meier's Civilization VII, Mafia: The Old Country и Borderlands 4.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Компромисс может быть болезненным». Кличко заявил, что конфликт на Украине завершится через два месяца. Чем он может закончиться?

      В Москве задержали таксиста за домогательства к пассажирке

      Школьник нашел в поле часть редчайшего меча XIII века

      В России ответили на прогноз Кличко об окончании конфликта через два месяца

      Поездка пары в Лас-Вегас в честь годовщины свадьбы превратилась в ад из-за опасной болезни

      Стало известно о первой смерти участвующей в СВО жительницы Крыма

      Минтранс заявил о подготовке к откачке мазута из танкера Koala

      Блогер скрыл тату на лице ради знакомства с отцом возлюбленной и восхитил зрителей

      Задержание готовившей расправу над мужем при помощи яда россиянки попало на видео

      Мишустин предсказал рост производительности труда в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше