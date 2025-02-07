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12:39, 7 февраля 2025Наука и техника

Издатель GTA VI подтвердил сроки выхода игры

В Take-Two подтвердили, что GTA VI выйдет осенью 2025 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

В корпорации Take-Two заявили, что видеоигра GTA VI выйдет точно в срок. Об этом руководители компании заявили в ходе квартального отчета.

В опубликованном по случаю финансового отчета материале издатель игр Grand Theft Auto пообещал, что текущий календарный год будет насыщенным для компании. Руководитель Take-Two Штраус Зельник отметил, что будущей осенью они намерены выпустить такие игры, как GTA VI и Borderlands 4. Таким образом, издатель снова подтвердил сроки выхода тайтла и отказался переносить их.

По словам Зельника, 2025 год обещает быть одним из самых успешных для компании в финансовом плане. Так, кроме GTA VI, 11 февраля Take-Two намерена выпустить Sid Meier's Civilization VII, летом — Mafia: The Old Country. «Мы продолжаем разумно инвестировать в наш процесс разработки», — подчеркнул топ-менеджер корпорации.

Также в отчете говорится, что актуальная игра серии — Grand Theft Auto 5 — была продана тиражом более 210 миллионов копий и укрепилась на втором месте среди самых продаваемых игр всех времен. Другая изданная Take-Two игра — Red Dead Redemption 2 — преодолела отметку в 70 миллионов копий.

В конце января бывший разработчик Rockstar заявил, что новая часть игры Grand Theft Auto будет запускаться с частотой 30 кадров в секунду. Согласно его прогнозу, разработчикам GTA VI удастся добиться частоты 60 кадров в секунду, когда игра выйдет на ПК.

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