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08:12, 11 февраля 2025Россия

Губернатор раскрыл подробности попытки атаки беспилотников ВСУ на Волгоградскую область

Волгоградский губернатор Бочаров: При перехвате двух БПЛА ВСУ никто не пострадал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: David W Cerny / Reuters

В результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоградскую область никто не пострадал. Подробности о ситуации привел губернатор Андрей Бочаров, его слова передает администрация российского региона в Telegram-канале.

«Сегодня ночью, 11 февраля, на территории Волгоградской области дежурными средствами ПВО Министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы два БПЛА», — сообщил губернатор.

По его данным, никто не пострадал, повреждений гражданских и военных объектов не зафиксировали. Других подробностей о ситуации там не привели.

По данным Минобороны, за ночь средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Волгоградской областью. Под удар всего попало пять регионов, где сбили четыре десятка дронов. Беспилотники также перехватили над Саратовской, Ростовской, Брянской и Белгородской областями.

ЖЗЛ
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