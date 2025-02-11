Российский губернатор раскрыл подробности последствий попытки атаки шести дронов ВСУ

Брянский губернатор Богомаз: При перехвате шести дронов ВСУ никто не пострадал

В результате перехвата шести беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью никто не пострадали. Подробности о ситуации приводит губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий», — сообщил Богомаз.

О том, есть ли в результате попытки атаки противника повреждения, губернатор не уточнил. Он поблагодарил за работу подразделения сил противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на вторник, 11 февраля, по данным Минобороны, шесть беспилотников были сбиты над Брянской областью. Всего за ночь Украина выпустила по пяти регионам России 40 дронов. Под удар также попали Саратовская, Ростовская, Волгоградская и Белгородская области.