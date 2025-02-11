Илон Маск сравнил США с пьяным матросом из-за трат правительства

Соединенные Штаты Америки обанкротятся, если правительство продолжит тратить бюджет, как пьяный матрос. Об этом в соцсети

X предупредил глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США, миллиардер Илон Маск.

Он отреагировал на публикацию бывшего главы Минфина США Лоуренса Саммерса, который сообщил, что вместе с четырьмя другими американскими экс-министрами финансов «встревожен рисками произвольного и капризного политического контроля за федеральными платежами». Кроме того, они выразили обеспокоенность работой DOGE.

«Послушай, Ларри, мы должны остановить то, что правительство тратится на мошенничество и расточительство, как пьяный матрос, иначе Америка обанкротится. Это означает, что многие мошенники потеряют свои деньги и будут громко жаловаться на это», — ответил бизнесмен, посоветовав Саммерсу «смириться с этим».

Ранее Маск возмутился размещением нелегалов в роскошных отелях за госсчет. По его словам, DOGE выдвинет требование вернуть эти средства, поскольку это является нарушением закона.