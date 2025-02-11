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14:12, 11 февраля 2025Путешествия

Иностранца нашли без признаков жизни в припаркованной машине на курорте Таиланда

The Phuket News: Канадца нашли без признаков жизни в машине на Пхукете
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Karon Police

Канадца нашли без признаков жизни в автомобиле на курорте Пхукет в Таиланде. Об этом пишет издание The Phuket News.

Сообщение в полицию поступило утром 10 февраля. Иностранца обнаружили в Mitsubishi Xpander, припаркованном у въезда на пляж Нуи. Отмечается, что тело находилось на заднем сидении машины, зарегистрированной на Пхукете.

Место происшествия осмотрели полицейские, врачи и судмедэксперты. Власти связались с посольством Канады, чтобы уведомить семью мужчины. Начато расследование.

Ранее жительница Москвы попала в психиатрическую больницу Таиланда. Женщина пробралась в несколько домов на курорте и переоделась в чужую одежду.

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