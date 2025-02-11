Канье Уэста назвали возможной угрозой для окружающих

Психотерапевт Фомин: Действия Канье Уэста могут стать опасными для окружающих

В будущем действия американского рэпера Канье Уэста могут стать опасными для окружающих. Такое мнение в разговоре с Общественной службой новостей высказал психотерапевт Евгений Фомин.

«Все его странные поступки, например, публикация материалов для взрослых на многомиллионную аудиторию — это признак наличия ментального недуга», — сказал эксперт, подчеркнув, что «человек с трезвым рассудком» вряд ли такое себе позволит.

Фомин также предположил, что проблемы артиста могут быть связаны с неспособностью пережить славу, «которая давно на него взвалилась». «Он начал себя считать полубогом, которому все позволительно, поэтому и делает то, что хочет», — добавил он.

Ранее Канье Уэст, который в последние дни отметился скандальными записями на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), выложил десятки порно-роликов, а затем удалил свой аккаунт.

