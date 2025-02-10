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15:52, 10 февраля 2025Культура

Канье Уэст запостил жесткое порно и удалился из X

Рэпер Канье Уэст опубликовал в X жесткое порно и удалил свой аккаунт
Андрей Шеньшаков

Фото: Imago / Hoo-me.com / MediaPunch / Globallookpress.com

Рэпер Канье Уэст, который в последние дни отметился скандальными записями на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), выложил десятки порно-роликов, а затем удалил свой аккаунт.

Канье опубликовал более 200 видео 18+, которые носили порнографический характер, после чего поблагодарил Илона Маска и всех читателей и коллег за то, что уделили ему внимание. Опыт такого ведения аккаунта он сравнил с наркотическим трипом, после чего объявил об удалении страницы.

«Я ухожу из Twitter. Благодарен Илону за то, что позволил мне высказаться, спасибо всем вам, кто делился со мной энергией в эти дни, это было похоже на трип от айяуаски», — написал Уэст в последнем посте.

На данный момент его аккаунт в X недоступен, но в поиске все еще отображаются его старые записи, что указывает на то, что удаление инициировал сам пользователь.

Ранее стало известно, что рэпер Канье Уэст назвал себя нацистом и заявил о любви к Гитлеру.

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