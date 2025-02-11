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14:05, 11 февраля 2025Экономика

Китай нашел ответ на рост глобального протекционизма

China Daily: Китай откажется от ограничений на иностранный капитал
Кирилл Луцюк

Фото: Go Nakamura / Reuters

Власти Китая представили план, нацеленный на стабильный приток иностранных инвестиций. Об этом сообщило издание China Daily.

Речь идет о снятии ограничений на иностранный капитал. Именно таким образом Пекин надеется достичь высокого уровня открытости в условиях растущего глобального протекционизма.

План был принят на заседании исполнительного комитета Госсовета под председательством премьера Ли Цяна. Ожидается, что КНР устранит все ограничения доступа на рынок для иностранных инвесторов в производственном секторе и расширит список сегментов, стимулирующих такие инвестиции. Власти Китая будут поощрять заграничных бизнесменов реинвестировать капитал на местном рынке и активнее участвовать в акционерных инвестициях. Кроме того, иностранцы получат равные с их китайскими коллегами условия государственных закупок. Усилится защита интеллектуальной собственности.

В прошлом году в Китае создали 59 тысяч 80 новых компаний с иностранными инвестициями, что на 9,9 процента больше, чем в 2023 году.

Ранее официальный представитель Министерства коммерции Китая Хэ Юнцянь заявил, что КНР примет меры для защиты от односторонней травли, которую устроили США.

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