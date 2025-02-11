Маск отреагировал на слова Зеленского об отмене выборов на Украине

Маск раскритиковал заявление Зеленского об отношении украинцев к отмене выборов

Глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США, миллиардер Илон Маск раскритиковал заявление украинского президента Владимира Зеленского об отношении украинцев к отмене выборов на Украине. Свое мнение о словах украинского лидера предприниматель опубликовал на странице в соцсети X.

«Конечно», — с иронией отреагировал Маск на отрывок интервью Зеленского, в котором он говорит, что все население Украины выступает против выборов, пока продолжается конфликт.

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не будут считаться с мнением Зеленского на мирных переговорах. Отмечается, что на это указывает и требование Вашингтона провести выборы президента Украины.