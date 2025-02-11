Минюст США закрыл дело мэра Нью-Йорка о коррупции

NYT: Минюст США приказал прокурорам закрыть дело мэра Нью-Йорка о коррупции

Минюст США приказал прокуратуре Манхэттена закрыть дело в отношении обвиняемого в коррупции мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Об этом в понедельник сообщает газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что приказ был направлен в письме исполняющего обязанности заместителя генпрокурора США Эмиля Боува. Он обосновал решение тем, что предъявленное мэру обвинение ограничило возможности Адамса сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом в борьбе с нелегальной иммиграцией.

Минюст также приказал вернуть Адамсу допуск к секретной информации, которого глава города был лишен после предъявления ему обвинений в сентябре 2024 года. В письме Боува также была критика прокурора, который возбудил дело, и бывшего президента страны Джо Байдена.

В сентябре 2024 года мэру Нью-Йорка предъявили обвинения в коррупции, что сделало его первым действующим чиновником на этой должности, которого привлекли к уголовной ответственности. Расследование было сосредоточено на том, вступал ли Адамс в сговор с турецким правительством «с целью незаконных иностранных пожертвований».