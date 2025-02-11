Модель раскрыла неожиданные секреты молодости

Модель из России Кристина Любовна назвала кожуру банана секретом молодости

Модель российского происхождения Кристина Любовна рассказала, какие продукты нужно есть и пить, чтобы сохранить молодость. Свои неожиданные секреты она раскрыла в интервью Daily Mail.

По словам 31-летней женщины, она каждый день делает глоток оливкового масла. В нем содержатся жирные кислоты омега-3, способствующие продлению жизни. «Мне нравится вкус масла, и я наношу его на свою кожу», — добавила Любовна. Как объясняют эксперты, витамин E из оливкового масла помогает коже удерживать влагу и предотвращает появление морщин.

Любовна призналась, что втирает масло с помощью губки, которую обычно используют для удаления жира с кухонных поверхностей. По ее словам, эта губка отлично помогает очистить кожу. Еще одним секретом молодости модель назвала кожуру фруктов и овощей. Она заявила, что не выбрасывает кожуру от бананов, ананасов, авокадо и арбузов, а ест ее. Женщина уверена, что именно в ней содержатся многие полезные вещества.

Как подчеркивает Любовна, она знает, что старость бывает красивой, но все равно хочет максимально отсрочить ее. Она отметила, что люди должны заботиться о своем организме, если хотят улучшить качество жизни. Для этого важны дисциплина и самоконтроль.

Ранее австралийская модель Джина Стюарт, прозванная «самой горячей бабушкой мира», заявила, что здоровое питание помогает ей бороться с признаками старения. Среди полезных продуктов для поддержания молодости Стюарт назвала апельсины, богатые витамином C.

