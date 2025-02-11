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03:41, 11 февраля 2025Бывший СССР

На Украине призвали к протестам после слов Зеленского

Депутат Дмитрук призвал людей протестовать против призыва 18-летних в ВСУ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетПротесты на Украине

Фото: Oleksii Chumachenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Жителям Украины необходимо выйти на протесты против решения украинского президента Владимира Зеленского о призыве 18-летних на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ). С таким призывом в своем Telegram-канале выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Мамы, тети, дяди, бабушки, дедушки! Вы готовы? Сейчас у страны есть последний шанс — или он вас, или вы. Нас долго мариновали и прогревали. Посмотрели, что все идет как по маслу. Пришло время детей на убой вести», — написал он.

Депутат подчеркнул, что именно бездействие украинцев привело к тому, что Зеленский не боится идти на «откровенно убийственные шаги».

Ранее другой депутат Рады Александр Дубинский обеспокоился последствиями контрактов ВСУ для 18-летних. «Попытка Зеленского купить мобилизацию провалится так же, как и его обещания победы. Отчаянная попытка загнать молодежь на фронт за красивые обещания», — написал он.

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