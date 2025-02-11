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01:38, 11 февраля 2025Бывший СССР

В Раде обеспокоились последствиями контрактов ВСУ для 18-летних

Дубинский: Зеленский закладывает бомбу под боеспособность украинской армии
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / File Photo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не может принудительно мобилизовать граждан и пытается купить их службу, однако лишь рискует разделить военнослужащих на касты, закладывая бомбу под боеспособность армии. Последствиями контрактов для молодых украинцев обеспокоился депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Попытка Зеленского купить мобилизацию провалится так же, как и его обещания победы. Годовой контракт, миллион гривен, бесплатное поступление в вуз и ипотека — это не реальная программа, а отчаянная попытка загнать молодежь на фронт за красивые обещания», — написал он.

По словам Дубинского, данный план создаст конфликт между теми, кого уже мобилизовали, и новыми контрактниками. «Получается, что одни воюют за копейки без всяких льгот, а другим платят миллион и раздают бонусы. Как это будет восприниматься в окопах?», — задался вопросом депутат Рады.

Идея украинского президента — «агония режима, который проигрывает конфликт, но продолжает забирать жизни украинцев в обмен на фантики», заключил Дубинский.

Ранее Зеленский рассказал, что солдаты младше 25 лет смогут заработать в Вооруженных силах Украины (ВСУ) более миллиона гривен за год, а также получить другие льготы. Глава государства также сообщил, что помимо выплат солдаты непризывного возраста смогут претендовать на поступление в вузы без экзаменов.

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