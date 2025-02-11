Назван средний возраст выявления рака в России

Онколог Каприн: Средний возраст пациентов с диагнозом рак в РФ составляет 65 лет

Средний возраст пациентов с диагнозом «рак» в России составляет 65 лет, рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Он отметил в разговоре с РИА Новости, что омоложения онкологических заболеваний в стране не отмечается.

«Несмотря на отдельные случаи, мы не видим значительного увеличения заболеваемости среди молодого населения», — сообщил он.

По словам онколога, имеющиеся данные указывают на то, что заболевание преобладает среди старшего поколения.

Ранее врач Роман Иванов рассказал, какие симптомы имеет хордома — редкая форма рака позвоночника. По словам Иванова, у людей с хордомой обычно появляются вялость, повышенная температура, чувство подавленности, депрессия, потеря аппетита и веса, жалобы на боль в области роста опухоли.