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02:27, 11 февраля 2025Мир

Названа тема обсуждения спецпредставителя Трампа с европейскими чиновниками

Bloomberg: Келлог обсудит в Европе размещение сил для соглашения по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог по России и Украине Кит Келлог планирует обсудить с европейскими чиновниками их готовность взять на себя ведущую роль в развертывании сдерживающих сил. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Предполагается, что такие меры могут быть приняты для обеспечения выполнения возможного мирного соглашения на Украине. По словам собеседников издания, отправка американских войск на Украину маловероятна. Однако Вашингтон готов предоставить другие формы поддержки.

Ранее сообщалось, что Кит Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, а также посетит Киев и ряд европейских столиц. При этом спецпредставитель Трампа не планирует посещать Россию в рамках предстоящего турне по Европе.

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